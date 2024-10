Calcio: la testata e la sconfitta con il Verona. Il Lecce esonera D’Aversa

“Una notte per pensarci su, poi la decisione inevitabile: Roberto D’Aversa non è più l’allenatore del Lecce. Dopo la testata rifilata dal tecnico ad Henry nel post-partita contro il Verona, i dirigenti del club giallorosso si sono confrontati a lungo, riflettendo su quale sarebbe stata la scelta migliore per tutelare la squadra.

Alla fine, in mattinata, è arrivato l’annuncio ufficiale: al termine di un incontro con Corvino, Roberto D’Aversa è stato sollevato dall’incarico di allenatore. Oltre che la violazione di valori fondamentali nel mondo dello sport, la dirigenza del Lecce gli ha contestato risultati e, soprattutto, una condizione psicologica non ideale per proseguire sulla panchina della squadra: lo scontro con Henry è sintomo di impulsività e perdita di controllo, fattori da non sottovalutare quando mancano appena dieci giornate al termine del campionato“.

fonte: gazzetta.it