Calcio serie C – I tifosi attendono notizie. Domenica si gioca o no?

E’ stato di parola il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Prima il posticipo di 15 minuti rispetto all’orario di inizio delle gare come forma di protesta, adesso l’annuncio dello sciopero proclamato per domenica 22 dicembre. Ma c’è una data, quella di mercoledi 18 dicembre, che in qualche modo potrebbe modificare la scelta di fermarsi e tutto dipenderà da quello che verrà fuori dall’incontro tra il Ministro dell’Economica e delle Finanze e la FIGC, secondo quanto scritto nel comunicato di ieri:

“Il Presidente Francesco Ghirelli, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e i Consiglieri Federali della Lega Pro rilasciano il seguente comunicato: “Abbiamo deciso che il primo turno del girone di ritorno del Campionato Serie C, in programma il 21 e 22 dicembre p.v. non verrà disputato. Per rispetto alla disponibilità del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, che ha convocato la FIGC mercoledì 18 dicembre p.v., per discutere la tematica della defiscalizzazione per i club di Lega Pro, sarà doveroso, all’esito dell’incontro, valutare con i club quanto concretamente emerso”.

