Reggina: abbonarsi conviene! Ottima risposta, il dato del primo giorno

Un inizio abbastanza interessante per quello che riguarda la nuova sottoscrizione di abbonamenti in casa Reggina. La società ha deciso di riaprirla per soddisfare le esigenze di un pubblico che ne aveva fatto richiesta e la prima giornata come riscontro può definirsi più che soddisfacente. Questo il comunicato ufficiale sul dato:

“Sono 102 le tessere sottoscritte nel primo giorno di riapertura della campagna abbonamenti. Le sottoscrizioni odierne si sommano ai 5.001 abbonamenti staccati ad inizio stagione.

Si ricorda che sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento da lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 20.

Il termine ultimo è fissato per mercoledì 22 gennaio 2020″.

I prezzi comprensivi di costo prevendita:

SETTORE INTERO UNDER 14 OVER 70 DONNE TRIBUNA SUD € 61,50 € 31,50 € 46,50 € 46,50 TRIBUNA EST € 101,50 € 41,50 € 71,50 € 71,50 TRIBUNA OVEST € 161,50 € 71,50 € 110,50 € 110,50 SOSTENITORI (VIP) € 376,50 € 191,50 € 331,50 € 331,50

Sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento da lunedì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 21.

