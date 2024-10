Reggina, De Rose: ‘Mai visto un gruppo così’. Il capitano su Reginaldo e Denis

La forza ed allo stesso tempo una straordinaria serenità, caratteristiche che mostra il capitano di una Reggina già entrata nella storia a prescindere da come andrà a finire la stagione. Ne parla Ciccio De Rose a “Passione Amaranto”: Siamo contenti di questo e sono fiero di essere il capitano di questo magnifico gruppo di calciatori. Siamo nella storia ma dobbiamo completare l’opera, è questo l’obiettivo di tutti.

Il nostro segreto? Lo abbiamo ripetuto più volte, ma vi assicuro è la verità assoluta, cioè la capacità di fare subito gruppo, non ci sono invidie, non ho mai sentito qualcuno parlare male dell’altro. Tra chi gioca e chi per qualche gara va in panchina non fa differenza, solo sana competizione.

Denis e Reginaldo sono incredibili, hanno una umiltà da vendere. Entrambi sono stati determinanti anche entrando dalla panchina, due grandi uomini.

C’è questo sciopero annunciato dalla Lega Pro ma secondo me si giocherà perchè alla fine le parti troveranno un accordo. Certo che noi calciatori ci interessiamo a queste cose, lo facciamo per tutto ciò che riguarda il nostro mondo.

Sarà importante scendere in campo e secondo me questa sarà anche la valutazione della Lega proprio perchè siamo vicini alle vacanze di Natale ed i tanti tifosi che tornano nelle proprie città vorrebbero vedere da vicino la squadra del cuore. Sarà così anche per il Granillo dove immagino ci possa essere tantissima gente domenica”.

Leggi anche