Calcio, Torrente: ‘La Reggina? Subirà un calo, impossibile tenere questi ritmi’

La chiamata agli ex per cercare pareri e provare a capire quello che potrà succedere nel girone di ritorno. Telebari ha chiamato in causa l’ex Vincenzo Torrente, le due dichiarazioni sono state riprese da tuttobari.com:

“Recuperare 10 punti dalla Reggina? Loro hanno una continuità incredibile, ma il Bari ha la potenzialità per fare un grande girone di ritorno. La Reggina subirà un calo, è impossibile andare a questi ritmi. Ci sono diciannove partite, io credo che il Bari se la giocherà fino alla fine”.

