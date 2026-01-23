Calcio a 5 Under 19: la Cadi Futura conquista la finale regionale di Coppa Italia

Quattordici gol totali e davvero una bella sfida. Si è giocato il turno eliminatorio del trentaduesimi di finale della Coppa Italia di categoria. Partita maschia nel primo tempo, con 7 segnature, altrettante nella seconda parte di gara.

Il Palattinà si riscalda in vista della sfida di A2 Elite programmata per venerdì alle ore 19.30 contro Mascalucia.

L’impianto di Lazzaro, gestito dalla Cadi Antincendi Futura ha mandato in scena un’appassionante semifinale di Coppa Italia.

Giovani in rampa di lancio: la Duelle Futsal Centraro uscirà a testa alta dalla sfida.

I gialloblu di Peppe Scopelliti, però, legittimano il largo distacco dalle inseguitrici nel ranking del campionato, volando in finale e vincendo 10 a 4.

La sblocca Christian Melito. Pareggio ospite con Tundis.

Due a zero locale con Vitinho e terzo gol per il giovane Honorio prima del 3-2 ancora con Tundis.

Il primo tempo si chiude 5-2 grazie ai gol di Vitinho e Romeo.

Turiano,la doppietta di Honorio, ancora Romeo e Pavone chiuderanno i conti con il match con un secondo tempo in discesa.

Bene Cambareri, in tandem con Alessandro Squillaci andando a comporre il pacchetto fuoriquota insieme a Vitinho.

La Cadi Antincendi Futura conquista, così, la finalissima regionale nella competizione. Chi vincerà affronterà la campionessa di Sicilia.

Il tabellino

Cadi Antincendi Futura-Duelle Futsal Cetraro 10-4

(Melito, Vitinho, Honorio, Romeo, Turiano, Honorio, Romeo, Honorio, Pavone)