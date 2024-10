Calcio, questione Sampdoria: attese le proposte, serve il si dalle banche, poi il Tribunale

Dopo la retrocessione in serie B in casa Sampdoria e soprattutto il popolo blucerchiato spera in una soluzione che possa salvare il club dal fallimento. Su tuttoB si legge: “Manca poco più di una settimana alla prima assemblea straordinaria convocata dal Cda il 26 maggio (e il 29) dove si attende la proposta giusta. In testa resta sempre Alessandro Barnaba. Il quale, con la quinta offerta, proponeva, oltre ai 35 milioni di aumento di capitale, l’accollo di circa 55 milioni di debiti. Tutto ciò non basta, serve una sesta offerta con una cifra più alta per ottenere il sì dalle banche, per poi presentare il tutto al Tribunale per l’ok definitivo. A breve sono attese le prossime proposte. In lista ci sono Raffaele Mincione e Andrea Radrizzani. Un po’ più dietro, sullo sfondo, c’è sempre Massimo Zanetti“.