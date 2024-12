Calcio: l’ex amaranto Stellone vola con la sua Vis Pesaro

Al suo fianco un reggino ex Reggina, squadra al quarto posto

La storia recente di Roberto Stellone è di quelle che meritano di essere raccontate. Dopo la buona esperienza alla Reggina, l’amara parentesi con il Benevento e poi subentrare quasi al termine della passata stagione sulla panchina della Vis Pesaro. Termina la stagione regolare al quartultimo posto, accedendo ai play-out, dove riesce ad avere la meglio sulla Recanatese, in virtù del miglior piazzamento in classifica. Nel luglio del 2024, rinnova il proprio contratto con il club per i successivi tre anni.

In questo campionato, dopo una partenza in sordina, ha scalato la classifica a suon di vittorie, quattro le ultime consecutive che hanno portato la squadra al quarto posto della graduatoria e a sole quattro lunghezze dal duo di testa Pescara e Ternana.

Insieme a Roberto Stellone, c’è anche il reggino Carmelo Merenda nel ruolo di Match Analyst. Quest’ultimo ha conosciuto Stellone proprio alla Reggina nel corso della stagione 2022-23 ottenendo una salvezza tranquilla nonostante le difficoltà iniziali e i due punti di penalizzazione. Merenda era stato alla Reggina anche con mister Cevoli.