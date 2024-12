Calciomercato Reggina: ufficiale la cessione di Bonacchi. Il comunicato

Così come più volte anticipato, il difensore lascia la squadra amaranto dopo pochi mesi

Lo avevamo anticipato più volte nei giorni scorsi e la notizia adesso è ufficiale. Il difensore ormai ex Reggina Bonacchi va via e lascia l’amaranto dopo soli cinque mesi dal suo arrivo. L’addio di mister Pergolizzi che lo aveva fortemente voluto, ha ribaltato alcune gerarchie e lo stesso Bonacchi non ha trovato più spazio.

Il comunicato

“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il Cassino Calcio per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Christian Bonacchi.

Il Club ringrazia Christian per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.