Ex Reggina: quel ‘vizio’ che non si perde mai e un rinnovo di contratto pesante. E’ sempre Joker Corazza

Un altro ex amaranto è in testa alla classifica dei cannonieri in serie C

Gol a raffica, promozioni e quella straordinaria dedizione che lo ha sempre contraddistinto. Simone Corazza si conferma bomber di razza soprattutto in campionati come quello di serie C. Dopo il salto di categoria, l’ennesimo, con la maglia del Cesena e ancora con Mimmo Toscano in panchina, l’attaccante è ripartito dall’Ascoli e con la maglia bianconera ha continuato a fare quello che gli viene meglio, i gol.

Nonostante un avvio disastroso dei marchigiani, Corazza ha fatto sempre la sua parte e ora con Di Carlo in panca la scalata importante in classifica, grazie anche alle sue reti. E’ arrivato a quota 11 con un intero girone ancora da disputare e la speranza oltre che di aumentare il bottino di reti, anche di collocarsi con il suo Ascoli almeno in zona play off. Intanto la società come riconoscimento verso il calciatore, ha rinnovato il suo contratto fino al 2027.

A proposito di ex Reggina, un altro attaccante sta facendo benissimo con la maglia della Ternana ed è Cicerelli. I rossoverdi sono in testa alla classifica con il Pescara e Cicerelli è in cima alla graduatoria dei cannonieri con 12 centri.