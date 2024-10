Calcio – Volano le squadre giovanili della Reggina. Successi e primati

Si chiude come meglio non avrebbe potuto il weekend delle squadre nazionali. Alla vittoria da primato della Berretti, sono seguite anche quelle dell’Under 17 e dell’Under 15. I ragazzi di mister Assumma mantengono salda la prima posizione in classifica, in coabitazione con il Catania. Tornano al successo (di rimonta) anche D’Agostino e compagni, che salgono al quinto posto in graduatoria. Di seguito i tabellini dei due incontri:

UNDER 17 SERIE C GIRONE E, 16^ GIORNATA

REGGINA-MONOPOLI 2-0

Marcatori: 3′ Rao, 21′ rig. Bezzon

Reggina: Longo; Nemia, Misiti, Scalise, Criaco; Ambrogio (71′ Currò), Bezzon (65′ Cama), Verteramo; Rao (77′ Pellicanò), Domanico, Provazza (77′ Scolaro). A disposizione: Lofaro, Bongani, Tersinio, Spanò, Puggioni. Allenatore: Assumma.

Monopoli: Bozzi, Decarno (73′ Marolla), Vulpis (60′ Cassano), Colabello, D’Adabbo, Stranieri, Cafagna (73′ Glorioso), Daniele (50′ Napoli), Lanotte, Moretti (50′ Totaro), Neqrouz (60′ Desantis). A disposizione: Lovecchio, Masciopinto, Olivello. Allenatore: Valentini.

Arbitro: Femia di Locri (Giorgianni e Renda di Catanzaro).

Note – Ammoniti: Verteramo (R), Daniele (M), Moretti (M). Espulsi: Domanico (R) per doppia ammonizione.

UNDER 15 SERIE C Girone E

REGGINA-MONOPOLI 2-1

Marcatori: 14′ Sasanelli (M), 29′, 60′ D’Agostino (R)

Reggina: Tortorella, Oliviero, Malara, Maressa, Fumuso, Falzia (55′ Hilal), Foti (71′ Fascetti), Lofaro (42′ Golia), D’Agostino, Zucco, Pipitone. A disposizione: Chilà, Campolo, Oriente, Latella, Diurno, Casile. Allenatore: Romeo.

Monopoli: Iurino, Canzolla, Cattedra, Monno, Loseto, Daddario, Fanelli, Masellis (62′ Scardigno), Calefato (59′ Rapio), Sasanelli, Tataru. A disposizione: Bellavista, Carbutti, Vinella, Mezzapesa, Ciannamea.

Arbitro: Calabrò di Reggio Calabria.

Note – Ammoniti: Fumuso (R), Zucco (R), Golia (R), Hilal (R), Loseto (M). Calci d’angolo: 2-2.