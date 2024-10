Calciomercato: l’Acireale si assicura un ex Reggina, difensore del 2006

La ricerca degli Under non è opera semplice per le società di serie D, soprattutto i più giovani e quindi i 2006, ricordando che un calciatore di questa annata dovrà essere sempre obbligatoriamente in campo. L’Acireale, che giocherà nel girone I, ha pescato il reggino Domenico Marcianò, esterno basso, ultima esperienza al Catanzaro e prima ancora nel settore giovanile della Reggina, nelle categorie Under 16 e 17.

Il giovane calciatore si è già unito ai nuovi compagni nel ritiro di Galati Mamertino, “dove è arrivato grazie all’attento Ds Ramondino che ha visto delle buone potenzialitàda poter sviluppare sotto la guida di mister Epifani“, scrive la pagina ufficiale del club.

Le prime dichiarazioni di Marcianò