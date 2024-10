Calciomercato allenatori: per Inzaghi spunta anche la Turchia

Mister Inzaghi in testa ha un solo obiettivo: riuscire a portare la Reggina in questo percorso play off, il più lontano possibile. Ha definito prima un sogno e poi storica la qualificazione alla post season ed ora battaglierà insieme ai suoi calciatori per tentare una nuova impresa. Nel frattempo continuano a circolare voci riguardo il futuro di Pippo Inzaghi che in molti danno per certo lontano da Reggio e dalla Reggina, nonostante un contratto lungo ed importante dal punto di vista economico. Prima il Modena, poi il Pisa, ultima in ordine di tempo il Karagumruk, squadra turca guidata in questa stagione da Andrea Pirlo. In realtà, a prescindere da qualche frizione, le parti dovranno comunque sedersi attorno ad un tavolo e discutere una volta concluso il campionato e speriamo questo avvenga…il più tardi possibile.

Leggi anche