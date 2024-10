Calciomercato allenatori: primi interessi per Pippo Inzaghi dalla serie B

La stagione sta per concludersi con la Reggina che sul campo ha conquistato 52 punti, anche se al momento la classifica ne segna 45, conseguenza delle penalizzazioni (2) subìte in primo grado dal Tfn ed in attesa di conoscere quello che accadrà giovedi in Corte Federale d’Appello. Un grande girone di andata, una importante flessione in quello di ritorno con la squadra che dalla seconda posizione è scivolata giù, conoscendo ben undici sconfitte nelle diciassette partite disputate dopo il giro di boa. Ma quanto prodotto dalla Reggina sul piano dei punti e del gioco non è passato inosservato, tenuto conto pure che mancano ancora due giornate e nonostante la forte penalizzazione si può guadagnare ancora la zona play off. Secondo quanto riferiscono i colleghi di notiziariocalcio.com “ai canarini piace non poco mister Filippo Inzaghi, tanto che la società emiliana avrebbe individuato proprio nell’ex Venezia il tecnico della prossima stagione. Inzaghi, infatti, difficilmente resterà alla Reggina dopo questa travagliata stagione e la società del Modena sta cercando una figura carismatica per alzare il livello delle proprie ambizioni“.

