Calciomercato – Piace l’attaccante Martiniello. Cosa farà la Reggina?

Organico da rinforzare ma anche operazioni in uscita per la Reggina. Ci sono giocatori sotto contratto che si è intuito possano non far più parte del progetto tecnico.

Ci sono altri giocatori come Antonio Martiniello, un gol in amaranto in cinque presenze, sul quale la Reggina, se vuole, potrà esercitare il diritto di riscatto dopo averlo preso in prestito nella sessione invernale dall’Olbia.

Secondo quanto riporta TuttoC.com, sul bravo attaccante ci sarebbe il forte interesse del Campobasso, formazione militante in serie D.

