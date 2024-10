Calciomercato: serve l’attaccante, mister Trocini lo ha detto in due modi

Un copione già visto, più volte. D’altronde se nonostante il quarto posto in classifica la LFA Reggio è tra i peggiori attacchi del girone un motivo ci sarà. Pensava di aver preso uno dei migliori e invece Rosseti passa più tempo in infermeria che in campo, ci ha provato con Bolzicco, lo ha aspettato per lungo tempo, ma l’attaccante nonostante una straordinaria generosità, non sembra avere quelle caratteristiche che servono per essere determinanti in area di rigore avversaria.

E allora si soffre maledettamente ogni partita, si cercano soluzioni alternative puntando sulla qualità di Perri o la velocità di Provazza, qualche volta la giocata riesce, in altre circostanze i loro cross si perdono nel vuoto. Se poi non hai a disposizione il capitano Barillà, allora tutto diventa ancor più complicato. Il tecnico Trocini ha lanciato più di un segnale in questo senso. In campo, spostando da difensore centrale ad attaccante Kremenovic (si chiama carta della disperazione), poi in sala stampa, rimarcando le difficoltà che si incontrano a fare gol: “Gran parte della gara l’abbiamo giocata nella loro metà campo, tanti cross, tanti angoli e situazioni da rete, un peccato non averla vinta, la palla non voleva entrare. Sotto porta ci manca qualcosa come cattiveria, alla fine di un girone si possono avere le idee più chiare. La prestazione è buona soprattutto nel primo tempo. Sono convinto che se avessimo avuto la bravura e la fortuna di sbloccarla nella prima parte l’avremmo vinta facilmente, la rete subìta in pieno recupero è stata una mazzata. Ci manca qualcosa nei sedici metri, la partita l’avete vista tutti“. Molto chiaro: Bolzicco non segna, Rosseti non si può più aspettare nonostante l’investimento fatto sul calciatore e le qualità che possiede. Messaggio recepito dalla società? Probabilmente si, vedremo cosa arriverà e se arriverà entro la fine di questa sessione.