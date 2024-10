Calciomercato LFA Reggio: quando è disponibile Daniel Adejo?

Nuovo rinforzo per mister Trocini, ci sarebbe necessità di intervento anche in altri reparti

Già detto dell’arrivo in amaranto di Daniel Adejo, nel pomeriggio di domenica, prima della gara contro il San Luca abbiamo avuto il piacere anche di vederlo allo stadio e addirittura all’interno del rettangolo di gioco insieme ai nuovi dirigenti. Un rinforzo utile che porta alla squadra qualità, corsa ed esperienza, un giocatore come lui in serie D dovrebbe davvero fare la differenza. Lo scorso anno a gennaio c’è stato un momento in cui la Reggina di Inzaghi ci aveva fatto un pensiero per rafforzare il reparto difensivo. Nel momento in cui è stato chiesto a Trocini la possibilità di utilizzo, questa è stata la risposta del tecnico: “Adejo è con noi, si aspetta solo di completare quelle che sono le formalità burocratiche. E’ un investimento buono anche per il futuro”.

Si attendono notizie dalla società per capirne i tempi, per il Siracusa dovrebbe già essere a disposizione, anche se le urgenze di intervento in questo momento riguarderebbero altri reparti come il centrocampo e l’attacco.