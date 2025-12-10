Calciomercato: l’attaccante Vuthaj ha ufficialmente lasciato il Chieti

Nella tarda serata di ieri è arrivata la risoluzione del contratto tra Dardan Vuthaj e il Chieti, decisione già nell’aria e che adesso consente all’attaccante classe 1995 di essere libero di accasarsi in un nuovo club. Il centravanti, protagonista di importanti esperienze in Serie C e D, ora è al centro dell’interesse di diverse società. Tra queste c’è o forse c’era anche la Reggina, ma sul giocatore, oltre che Treviso e Piacenza, punta moltissimo il Taranto, destinazione gradita anche all’albanese.