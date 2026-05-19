Depurazione a Reggio, stanziati 150 milioni. Cannizzaro e il Ministro Fratin: ‘Risultato straordinario’

Per il sistema delle acque reflue di Reggio Calabria “sono stati stanziati dal governo 150 milioni, attraverso due tranche da 75 milioni. Un investimento importante per una realtà che vuole diventare un riferimento, un hub, per lo sviluppo turistico ed economico della Calabria”.

Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, parlando a margine di un punto stampa con il candidato sindaco del centrodestra e deputato Francesco Cannizzaro.

Sul candidato sindaco del centrodestra, il Ministro ha aggiunto.

“Francesco Cannizzaro è un candidato che ha esperienza di amministrazione e di Parlamento. Crediamo che farà bene per la città di Reggio Calabria.

Non potevo non far mancare il sostegno a questa città e a Cannizzaro, innanzitutto un amico. Ha fatto un’esperienza amministrativa parlamentare importante e ora ha deciso di mettersi al servizio della sua città, una città che può avere una centralità come mai ha avuto il Sud nel nostro paese.

Reggio Calabria ha un eccellente aeroporto, può avere un eccellente Porto, ha l’Aspromonte praticamente in città. Poi è una città sullo Stretto, un importante crocevia anche rispetto a quello che sarà il Ponte. Con Cannizzaro, Reggio Calabria saprà davvero voltare pagina”, ha concluso Fratin.

“La depurazione –ha esordito Cannizzaro– rappresenta una delle grandi sfide strategiche attorno a cui si gioca il futuro di un territorio a forte vocazione turistica come quello reggino.

Al 20 aprile 2026 risultavano già disponibili circa 75 milioni di euro destinati agli interventi sulla depurazione cittadina. Oggi, grazie all’ulteriore attenzione riservata alla città di Reggio Calabria dal Ministero dell’Ambiente, quindi dal Ministro di Forza Italia on. Gilberto Pichetto, sono stati stanziati ulteriori 75 milioni di euro”.

“Ciò significa -ha proseguito Cannizzaro- che l’intero programma di interventi sulla depurazione cittadina può contare complessivamente su 150 milioni di euro, risorse integralmente disponibili grazie alla forte attenzione che il Governo nazionale ha voluto dedicare a un progetto strategico per il futuro ambientale, infrastrutturale e turistico della città di Reggio Calabria.

Reggio è interessata da sette lotti funzionali particolarmente complessi: Concessa, Gallico, Ravagnese, Pellaro, Ortì, Oliveto e gli impianti minori a servizio delle aree di Arasi/Straorino, Cerasì, Podargoni e Schindilifà.

Si tratta, dunque, di uno sforzo straordinario che testimonia una precisa volontà politica: dare grande centralità alla Calabria, al Sud, tutelare il mare, migliorare la salubrità ambientale e quindi la qualità della vita, e sostenere il turismo quale principale leva di sviluppo del territorio.”