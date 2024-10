Il Calciomercato delle altre: si muovono i primi attaccanti, colpo del Pisa

Finalmente si muove qualcosa in cadetteria. Importante investimento della società toscana

Doveva essere un mercato scntillante e movimentato, grazie anche agli spostamenti di alcuni attaccanti che avrebbero creato il classico effetto domino. In realtà fino al momento si è mosso poco o nulla con la prima operazione che sta per chiudersi, grazie all’arrivo di Pablo Rodriguez al Brescia, dopo essere stato liberato dal Lecce. Questo consente di poter effettuare la cessione di Moreo che, secondo quanto riferiscono a Sky Sport, è pronto a rinforzare l’attacco del Pisa per una cifra che si aggira intorno ai 2 milioni, firmando un contratto triennale.