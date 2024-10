Calciomercato: il Cosenza ha preso Cortinovis e punta ad un calciatore amaranto

Potrebbero ritrovarsi ancora insieme. Lo scorso anno con la maglia della Reggina Alessandro Cortinovis e Federico Giraudo, sono stati protagonisti soprattutto nella seconda parte di stagione insieme ai compagni di squadra, in quella risalita che poi ha consentito di raggiungere una salvezza tranquilla. Entro la fine di questa sessione di calciomercato, i due calciatori potrebbero tornare ad indossare la stessa maglia.

In realtà Cortinovis è già un calciatore del Cosenza da qualche giorno, mentre l’esterno amaranto Giraudo è ancora alla Reggina. Partito come titolare in occasione delle prime due gare, non appena Di Chiara è entrato in condizione ne è diventato una alternativa e da qui sino alla fine della stagione potrebbe non avere molto spazio. Su di lui la società amaranto crede molto ed è possibile che gli si rnnovi il contratto, ma questa seconda parte di campionato potrebbe farla altrove e Cosenza sarebbe una delle destinazioni possibili. Lo scorso anno fece lo stesso percorso Liotti e prima di lui Situm.