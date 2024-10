Calciomercato: l’Avellino vuole fortemente De Francesco. La proposta

Si era inizialmente parlato di un incontro tra i Ds di Avellino e Reggina Di Somma e Taibi per una trattativa comprendente ben tre calciatori amaranto, notizia poi smentita dal dirigente amaranto che, invece, ha ammesso che i dialoghi ci sono stati ma per un solo giocatore: Alberto De Francesco.

Leggi anche

Il centrocampista è fuori dal progetto tecnico per la Reggina che sarà e fino ad oggi ha ricevuto tante proposte ritenute non soddisfacenti. Il tecnico dell’Avellino Braglia crede fermamente nelle qualità di Alberto ed ha chiesto alla sua società di produrre uno sforzo maggiore per averlo. Secondo quanto riferisce tuttoC.com, all’entourage di De Francesco è stato proposto un biennale, il club irpino attende adesso una risposta.