Calciomercato delle altre: il Bari prende un centrocampista ex Reggina

Abbiamo già scritto in altre pagine del nostro giornale della operatività del Catanzaro in questo calciomercato.

Due movimenti in entrata ufficiali, diverse trattative in ballo ed una cessione diventata definitiva con il passaggio del forte centrocampista Mattia Maita al bari. L’ex Reggina andrà ad irrobustire il già forte organico dei pugliesi che, però, in occasione dell’ultima partita giocata, ha perso per infortunio Hamlili.

“La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’US Catanzaro 1929 i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Mattia Maita (Messina, 29 luglio 1994).

Il duttile centrocampista classe ’94 è a disposizione di mister Vivarini per svolgere la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni.

Il debutto tra i professionisti arriva presto per il calciatore siciliano che, nella stagione 2010-2011, esordisce in Serie B con la maglia della Reggina; una mezz’ora circa di fine stagione che gli apre, per la prima volta, le porte del Catanzaro (8 presenze totali in sei mesi). Rimini (30 presenze) e Lumezzane (25 presenze) prima di tornare alla Reggina nella stagione ’14-’15. Arriva in estate il secondo passaggio al Catanzaro con cui, dal 2015 ad oggi, colleziona ben 137 presenze segnando 6 reti, arrivando a vestire la fascia da capitano”.