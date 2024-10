Calciomercato delle altre: Catanzaro scatenato, altro volto nuovo

Tutt’altro che rassegnato ad un campionato anonimo il Catanzaro è grande protagonista in questa sessione di calciomercato. La società giallorossa, dopo aver annunciata Atanasov, ufficializza anche l’arrivo dal Trapani del centrocampista Corapi: “Dopo nove anni Francesco Corapi torna a vestire la maglia della sua città. Il forte centrocampista si lega all’US Catanzaro con un contratto di 18 mesi. Un curriculum di tutto rispetto per l’ex Trapani che, dopo tre tornei con la squadra siciliana, lo scorso anno ha conquistato la promozione in serie B siglando anche 5 reti. Corapi ha cominciato l’avventura del calcio professionistico proprio nel capoluogo, esordendo nella serie cadetta nella stagione 2004/2005 e in serie C2 ha giocato con i giallorossi per altri tre campionati, dal 2008 al 2011. Tra le altre squadre in cui ha militato, Gela, Vibonese, Siracusa, Nocerina, L’Aquila e Parma. Nella città ducale è stato tra i protagonisti della splendida cavalcata che ha visto i gialloblù passare dalla serie D alla serie B. “E’ un’emozione tornare a giocare per i colori della mia città – ha commentato – e non vedo l’ora di scendere in campo per dare il mio contributo a una squadra che può fare davvero bene”.

E sempre dal trapani potrebbe arrivare l’esperto attaccante Evacuo.