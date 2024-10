Calciomercato: a Bari si prepara la rivoluzione

Saranno tantissimi i movimenti in uscita, ma anche quelli in entrata

Campionato decisamente al di sotto delle aspettative. Dato non solo per favorito, ma quasi come ammazza campionato, il Bari oggi si trova a dieci punti dalla capolista Reggina e, nonostante il cambio in panchina e l’imbattibilità di Vivarini, le distanze anzichè diminuire sono aumentate. Qualche pareggio di troppo dei biancorossi, ma anche la marcia spedita degli amaranto impongono l’ultimo tentativo che è quello del mercato di gennaio dove, secondo la Gazzetta dello Sport, il Bari sarà ancora protagonista con una sorta di rivoluzione.

Potrebbero salutare l’esterno polacco Tomasz Kupisz, gli attaccanti Floriano e Neglia, Filippo Costa, spesso in panchina dopo il cambio di allenatore, poi Scavone e l’altra punta Ferrari. Stesso destino potrebbe toccare ai giovani poco utilizzati Michael Folorunsho e Theophilus Awua.

