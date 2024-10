Calciomercato, Pedullà: il Lecce ha proposto a Baroni un contratto a cifre importanti’

La Reggina aspetta una risposta da Marco Baroni e non andrà molto oltre nell’attesa. Il presidente Gallo nell’ultima conferenza stampa, ha parlato di aspetti che non riguardano la parte economica, nè quella sportiva. Ma nelle ultime ore il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, parla di una offerta da parte del Lecce che starebbe tentando l’allenatore:

“La Reggina ha presentato una proposta importante a Marco Baroni: contratto biennale da 200 mila euro a stagione più bonus in caso di playoff o di promozione. Il club amaranto ha messo Baroni in cima a qualsiasi lista, non ha contattato altri allenatori e aspetta da almeno una settimana una risposta definitiva, negativa o positiva. Nel frattempo il Lecce ha proposto un contratto a cifre più importanti, ma non è questo il punto. Il punto è che Baroni dovrebbe dare una risposta, qualsiasi risposta, in modo da consentire alla società calabrese di regolarsi. La Reggina non aspetta più: se entro stasera non arrivasse il via libera, non ci sarebbero più margini per aspettare. E il Lecce nel frattempo segue con attenzione la pista per il dopo-Corini…”