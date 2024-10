Calciomercato: questa volta si va verso il si. Bianchi e la Reggina vicinissimi. I dettagli

Nella prima parte di un calciomercato che ancora deve iniziare in maniera ufficiale, la Reggina ha incassato i due no riguardo i rinnovi proposti al tecnico Marco Baroni ed al portiere Nicolas. Situazioni che si sono sviluppate in maniera analoga e che hanno avuto la stessa conclusione. Per ammissione del Ds Taibi, era fissato per oggi l’incontro con il procuratore del centrocampista Nicolò Bianchi per provare a limare le distanze tra la proposta della Reggina e la richiesta del calciatore. Da quello che trapela ci sarebbe l’ok di Bianchi ed a breve potrebbe arrivare anche l’ufficializzazione da parte della società, con la scadenza del nuovo contratto fissata per il 2023. Giocatore prezioso e poco appariscente, di grande sacrificio e corsa, di quelli che tatticamente ogni allenatore vorrebbe avere in organico. Non è un caso che Bianchi abbia disputato una grande stagione con Mimmo Toscano e abbia fatto altrettanto con Baroni nonostante il cambio radicale di modulo. Taibi, nella sua giornata milanese, ha incontrato i dirigenti dell’Inter per Rivas, trattando per averlo per la terza stagione consecutiva ed il Ds Antonelli del Monza. Si è letto di Armellino e Rigoni, ma i discorsi con la società brianzola potrebbero essere stati allargati ad altri calciatori.

Leggi anche