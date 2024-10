Calciomercato Reggina: Taibi incontra Inter e Monza. Nel mirino due ex

L’incontro con l’Inter lo ha annunciato il Ds Taibi questa mattina intervenendo sul canale ufficiale del club. La questione da risolvere è quella riguardante Rivas e lo stesso dirigente amaranto ha dichiarato: “Incontrerò l’Inter per Rivas, riusciremo a trovare una soluzione positiva“.

Leggi anche

Due ritorni di fiamma per la Reggina

Ad integrare la notizia i colleghi di Sky Sport che hanno scritto di un altro appuntamento sempre in Lombardia sponda Monza per incontrare il Ds Antonelli e discutere di due giocatori del club brianzolo già conosciuti in riva allo stretto per aver indossato entrambi la maglia della Reggina: Marco Armellino e Nicola Rigoni quest’ultimo nella stagione da poco conclusa in prestito al Pescara.