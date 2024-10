Calciomercato – Bianchimano può arrivare in Calabria, ma non c’è solo la Reggina

Apertura del calciomercato, il via al solito lungo elenco di nomi che vengono accostati alle squadre. In diversi momenti il DS della Reggina Massimo Taibi ha parlato di necessità di trovare un sostituto per l’infortunato Maritato e l’idea con tanto di approfondimento era per un ritorno in riva allo stretto di Andrea Bianchimano. Il forte centravanti, ceduto lo scorso gennaio al Perugia proprio dalla società amaranto, sta trovando pochissimo spazio tra i grifoni ed ha tantissimo mercato soprattutto in serie C.

Gli ultimi avvenimenti che dovrebbero trasformarsi in cessione della società all’imprenditore Luca Gallo, potrebbero cambiare gli scenari in fatto di investimenti su questa finestra di mercato e quindi consentire di affrontare le trattative con maggiori possibilità di riuscita. Non sappiamo se l’interesse di Taibi su Bianchimano sia ancora vivo, di sicuro c’è un’altra calabrese che punta dritto sul centravanti ed è il Catanzaro. La squadra di Auteri crede fermamente di poter agguantare quel primo posto oggi lontanissimo e per farlo vuole un attaccante dal sicuro rendimento.

Infatti, oltre all’ex amaranto, i giallorossi hanno messo gli occhi su Di Piazza e addirittura Mazzeo, straordinario attaccante del Foggia e garanzia assoluta per una squadra che punta alla promozione. Operazione quest’ultima assai complicata.

