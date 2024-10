Calciomercato Reggina: ancora un rifiuto del difensore Blondett

Tra le diverse proposte ricevute dal difensore Blondett, come scritto in altra pagina di giornale, c’era anche quella del Catania che, dalla Reggina, ha già preso Sarao e Reginaldo. La possibilità di tornare ad indossare la maglia rossoazzurra aveva portato il difensore amaranto ad ascoltare la proposta del club etneo, anche se in questi minuti dai colleghi di tuttocalciocatania.com si apprendere dell’ennesimo rifiuto: “Dopo gli ingaggi di Manuel Sarao e Reginaldo, proseguono i contatti tra Catania e Reggina. La società rossazzurra ha manifestato interesse anche per il difensore Davide Bertoncini, su cui è forte la concorrenza di Como e Catanzaro, ma la Reggina riflette perchè potrebbe decidere di non privarsene e cedere, invece, Daniele Gasparetto. Uno dei due lascerà sicuramente gli amaranto. Per quanto riguarda Edoardo Blondett, invece, l’ex rossazzurro pur avendo manifestato gradimento per un eventuale ritorno in Sicilia, ha rifiutato la proposta contrattuale del Catania”.

Leggi anche