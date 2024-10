Calciomercato: un terzo giocatore della Reggina pronto a raggiungere Sarao e Reginaldo?

Catania e Catanzaro sono le società che hanno guardato con particolare attenzione in casa Reggina. Qualche settimana addietro abbiamo parlato di interessamenti incrociati tra le due squadre per diversi calciatori amaranto, due dei quali hanno in effetti trovato sistemazione in terra etnea. Parliamo di Sarao e Reginaldo che di fatto potranno andare a comporre la nuova coppia d’attacco del Catania, in attesa di avere risposte da un altro giocatore della Reggina, il difensore Blondett.

Con i rossoazzurri ha già giocato nella stagione 2017-18, per lui sarebbe un ritorno. Ed il Catanzaro? Aveva fatto una proposta di contratto assai interessante a Sarao, continua a chiedere informazioni su Bertoncini ed al pari del Catania, ha formulato una interessante offerta a Blondett. Vedremo dove quest’ultimo si accaserà, dopo le forti reazioni degli ultimi giorni del Ds Taibi, il quale ha dichiarato: “In questo caso ho davvero perso la pazienza e non mi interessa sapere cosa vuole fare o dove vuole andare. Di sicuro se resta a Reggio lo farà da fuori lista, con noi ha veramente chiuso“.