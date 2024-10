Calciomercato delle altre: al Brescia arriva un attaccante ex Reggina

Una trattativa che va avanti da un pò di tempo ed ora conclusasi con il passaggio dal Verona al Brescia. Il giocatore in questione è Antonio Ragusa, il trasferimento è a titolo temporaneo con il presidente delle rondinelle Cellino che si è riservato il diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al raggiungimento di determinati obiettivi. Il calciatore ha conquistato due promozioni negli ultimi due anni anche se con il Verona un serio infortunio lo ha tenuto fuori praticamente per buona parte di stagione. Lo scorso anno con lo Spezia, nonostante ancora problemi a livello fisico, ha realizzato 8 gol in 25 presenze, risultando il miglior marcatore insieme a Gyasi.

Antonio Ragusa ha indossato la maglia della Reggina nella stagione 2011-2012 con 34 presenze e sette reti.