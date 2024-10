Calciomercato, Gigi Buffon: dai trionfi alla Juve alla possibile serie B

Gli ultimi due trofei conquistati con la maglia della Juventus in occasione dell’ultima stagione e nonostante i suoi 43 anni, l’intenzione di continuare ancora fino a quando fisicamente e mentalmente sarà all’altezza. Gigi Buffon cerca società folle, così come lui stesso ha definito chi deciderà di sceglierlo, per una nuova avventura, serie B compresa.

Ci sta pensando il Monza di Berlusconi e Galliani, dopo la stagione appena conclusa a dir poco deludente visti i grandi investimenti, si è fatto sotto negli ultimi giorni anche il Parma, squadra che gli ha dato la possibilità di esordire in serie A da diciassettenne. L’arrivo di Maresca in panchina, suo ex compagno di squadra alla Juventus e la riconoscenza verso il club, potrebbero far propondere per questa scelta, oltre alle dichiarazioni del portierone che in una recente intervista ha dichiarato di poter giocare solo in due squadre in Italia: Juventus e appunto il Parma. I ducali ci sperano, anche se la pista estera oggi sembra quella più accreditata. Sarebbe bello anche per i tifosi di tutte le altre squadre, compresi quelli della Reggina, trovare da avversario un campione di tale portata.