Calciomercato: mister Capuano alla sua maniera, esalta il difensore Antonini: ‘Avessi una figlia femmina, gliela farei sposare…’

E’ certamente una delle rivelazioni di questo campionato di serie C. Matias Antonini, brasiliano di origini italiane, è in forza al Taranto e grazie a prestazioni di altissimo livello, è entrato nel mirino di tante società di serie B e qualcuna anche di A. Intervistato dai colleghi di bresciaingolecanestro.com, ne parla in maniera esaltante il suo tecnico Eziolino Capuano, ovviamente alla sua maniera:

“Per noi è incedibile, come ha detto anche il nostro presidente. Questo è un giocatore che non c’entra nulla nemmeno con la serie B: sono convinto, come ero convinto su Parisi (attualmente alla Fiorentina, ndr), che sia un giocatore da serie A. Noi siamo una società molto seria e molto oculata e stiamo facendo un grandissimo campionato, Taranto non è una piazza di secondo piano. L’interesse del Brescia ci fa molto piacere, mi ha chiamato Renzo Castagnini: sul giocatore c’è mezza serie B e pure qualche squadra di A. Non è un’operazione facile, a meno che il Brescia non dia il giusto valore al giocatore, che non sono le cifre che io sento in giro.

Leggi anche

Per lui parlano i numeri: migliore in campo in assoluto, ha fatto cinque gol da difensore centrale. Un ragazzo determinante e eccezionale, uno dei più forti che abbia mai allenato: se avessi una figlia femmina gliela farei sposare. Lo alleno da tanti anni ed è tra i primi cinque tra quelli che ho allenato per serietà. Dal punto di vista tattico è un centrale da difesa a tre, che può giocare in una qualsiasi delle tre posizioni: è strutturato, fortissimo di testa, bravo coi piedi. Dovete vedere come si allena, con quale serietà: per me sarebbe pronto per la Premier League. Può giocare anche da centrale a destra nella difesa a quattro. In C è come vedere Belen fare la barista in un bar di Brescia, ma non ad un bar importante, uno di borgata…Ribadisco, se il Brescia dovesse riuscire a prenderlo farebbe l’affare della vita, ma non penso alle cifre che leggo“.