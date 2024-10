Calciomercato ex Reggina: ricordate Obi? Pronto a ripartire dalla serie C

Joel Obi, classe 91, vanta una lunghissima carriera anche ai massimi livelli, avendo indossato in serie A le maglie di Inter, Parma, Torino, Chievo e Salernitana. Era arrivato alla Reggina nell’estate del 2022 come uno dei grandi colpi messi a segno dalla società amaranto, ma il suo percorso non è stato particolarmente fortunato e caratterizzato da ripetuti infortuni, fino all’operazione che di fatto lo ha estromesso per l’intera stagione. Il centrocampista vuole rimettersi in gioco e secondo quanto scrivono i colleghi di tuttoC, sarebbe prossimo il passaggio alla Vis Pesaro, compagine che milita nel campionato di serie C.

