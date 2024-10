Calciomercato: il Catanzaro su Blondett ed il sondaggio su un altro difensore amaranto

Giorni decisivi per altri movimenti in uscita

Blondett come Sarao, ma anche Corazza e De Francesco, i calciatori con il maggior numero di richieste. Il paradosso è rappresentato dall’avvio di tantissime trattative, nessuna delle quali però si riesce a concretizzare. Il Palermo, per esempio, ha deciso di fare l’ultimo affondo per l’attaccante amaranto e qualora non si trovasse la quadra, allora cambierà obiettivo.

Leggi anche

Il Catanzaro attende risposte da Blondett, il quale in questo momento ha almeno altre quattro proposte da valutare. Il giocatore temporeggia e questo in qualche modo ha innervosito l’entourage amaranto. La società giallorossa, secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport, avrebbe sondato il terreno anche per Davide Bertoncini.

I discorsi probabilmente sono stati avviati prima che la Reggina decidesse di interrompere ogni dialogo con il francese Rami. Chiaramente la rottura della trattativa ed in attesa di nuove soluzioni, potrebbe rendere la posizione di Bertoncini in amaranto diversa. Il mercato è partito ufficialmente da ieri e fino al 5 di ottobre potrà succedere di tutto.