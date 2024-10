Calciomercato: l’ammissione del Ds Cerri: ‘Fatta proposta a Blondett’

Dopo la cocente delusione della passata stagione, il Catanzaro ha deciso di modificare in maniera radicale il comparto tecnico con la sostituzione dell’allenatore, quindi via Auteri e panchina affidata a Calabro, mentre per quello che riguarda il Ds, il ruolo è stato affidato ad un esperto come Massimo Cerri. Quest’ultimo, intervistato da tuttoC.com ha confermato la trattativa con il difensore della Reggina Blondett: “E’ un ragazzo che conosco, era con me a Cosenza cinque anni fa. Quest’anno ha vinto un campionato giocando in diversi ruoli, stiamo valutando e abbiamo fatto una proposta. Siamo pronti anche a virare su altri obiettivi in caso di difficoltà“.

