Cessione Corazza: l’ultima squadra interessata è diventata la favorita

E' il momento di accelerare. Ancora troppi Over in organico

Ormai da quasi due mesi si parla di Corazza, della sua cessione, della lunga lista di società interessate. Il dato concreto è che il calciatore continua ad allenarsi con la Reggina e, nonostante trattative in corso e società di serie C di un certo livello, la situazione non si sblocca.

E’ recentissima quella tra gli amaranto ed il Perugia, purtroppo senza grandi risultati, nel contesto di dialoghi portati avanti anche per altri calciatori. E mentre rimangono in attesa Modena, Avellino e Como, da Palermo hanno deciso di effettuare l’ultimo tentativo entro questa settimana. Nel frattempo avanza concretamente l’Alessandria del Ds Fabio Artico, la società che per ultima in ordine di tempo ha mostrato interesse per il calciatore ma che, alla fine, potrebbe spuntarla. Siamo arrivati al 3 settembre ed ancora sono solo due i calciatori in uscita, è il momento di accelerare.