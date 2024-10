Calciomercato: per la scalata alla B mister Toscano vuole un altro giocatore della Reggina

Il girone B della serie C di quest’anno, è certamente quello più forte ed equilibrato. Ci sono almeno sei squadre in grado di lottare per la promozione diretta con la Reggiana al momento in testa alla classifica grazie anche ai gol dell’ex Montalto, il Gubbio al secondo posto ed attardato di cinque lunghezze il Cesena di Mimmo Toscano altra grande compagine costruita per vincere. L’allenatore reggino, specialista in promozioni, ha a disposizione un organico di livello all’interno del quale si trovano alcuni ex amaranto come Bianchi, De Rose e soprattutto Corazza, anche in questa stagione implacabile cecchino ed autore fino al momento di 13 reti ed in testa alla classifica dei cannonieri. Ma per dare maggiore robustezza al reparto difensivo, la società romagnola pare abbia chiesto informazioni alla Reggina per un altro dei grandi protagonisti di quella strepitosa promozione del 2020, l’esperto Giuseppe Loiacono, contrattualmente legato agli amaranto fino al 2024, ma con pochissimo spazio trovato fino al momento. E’ una operazione fattibile.

