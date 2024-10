Calciomercato Reggina: il portiere è la priorità. Si punta Sirigu ma non è semplice, ecco perchè

La Reggina è alla ricerca di un portiere. Si vuole affidabilità ed esperienza, questi sono i motivi che hanno spinto la società a pensare in grande puntando sull’ex nazionale Sirigu, oggi in forza al Napoli. Trattativa che rimane complicata per una serie di motivi, così come dettaglia il sito di calciomercato alfredopedulla.com:

“Il Napoli vorrebbe tenere Salvatore Sirigu, ma solo in presenza del totale gradimento del diretto interessato che ha un contratto in scadenza con opzione. La Reggina, come già svelato, ha intenzione di offrire un biennale. La decisione sarà prima di Sirigu, da lunedì in poi, e quindi del Napoli. Il portiere andrebbe in B solo per il Cagliari, in attesa di eventuali contatti che potrebbero esserci, oppure per la Reggina. Nella lista del club amaranto resta comunque Nicolas, attualmente riserva a Pisa, e si tratterebbe di un ritorno. Non interessa Bardi, proposto negli ultimi giorni”.