Calciomercato: attesa ultima decisione sul Chievo, Reggina alla finestra

Obi, svincolato, andrà altrove, ma la Reggina non perde di vista gli altri gioielli gialloblu

Il Chievo è attualmente fuori dalla serie B. Anche il Consiglio Federale della FIGC ha confermato la non validità della sua iscrizione e la società clivense adesso prova l’ultima disperata carta, quella del Collegio di Garanzia del Coni. Nel frattempo il Cosenza ha preparato la domanda di ripescaggio, perchè sono davvero poche le speranze che la sentenza possa essere ribaltata.

La Reggina attende pensando a Canotto e Garritano

E poi c’è il mercato, perchè di giocatori bravi contrattizzati con i gialloblu ce ne sono diversi. Con l’arrivo di Aglietti alla Reggina, in maniera automatica sono stati accostati diversi nomi. Già detto di Obi per il quale si è fatto un tentativo con le parti sempre molto distanti, ci sono altri calciatori che sarebbero assolutamente funzionali e preziosi per il gioco dell’allenatore amaranto, oltre che di grande qualità. Su Gazzetta del Sud si scrive dei due già noti Garritano e Canotto ed insieme a loro anche del giovane centrocampista Viviani. Su tutti c’è l’attenzione di diversi club.