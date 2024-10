Calciomercato Reggina: per Rolando è il momento di scegliere. Altro no di Rossi

Vuole accelerare i tempi delle uscite la Reggina, a ragion veduta. Per tutti o quasi le richieste non mancano, arrivano dalla serie C e diversi dei giocatori amaranto certamente troveranno nuova collocazione.

Tra coloro che a breve lasceranno l’amaranto, sicuramente Gabriele Rolando, insieme a Liotti uno dei più richiesti in questo momento sul mercato. Il Catanzaro insiste per averlo e l’esterno al massimo entro domani dovrà dare una risposta ai giallorossi visti i lunghi tempi di attesa. Rimane alla finestra il Pescara che per primo ha formulato una richiesta al calciatore. Catanzaro favorito, ma nulla è da escludere. E’ da escludere, invece, il passaggio di Marco Rossi al Gubbio. Dopo la ripresa della trattativa e la convinzione che questa volta tutto sarebbe andato per il verso giusto, c’è da registrare un nuovo no grazie da parte del difensore. E’ il secondo.