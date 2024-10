Calciomercato Reggina: l’Alessandria fa sul serio per Liotti. I dettagli

Le imprevedibilità del calciomercato, così come le ha definite il Ds Taibi. E’ uno dei giocatori più ricercati della Reggina in questa sessione e secondo quanto riferisce alfredopedulla.com sarebbe molto vicino all’Alessandria:

“L’Alessandria ha ambizioni giuste dopo la straordinaria impresa della promozione in B. Dopo aver ufficializzato Russo e Kolaj, entrambi dal Sassuolo, ha bloccato l’esterno offensivo Lunetta ma non si ferma qui. E’ in stato avanzato la trattativa con la Reggina per Daniele Liotti, classe 1994, esterno sinistro protagonista delle ultime due stagioni con il club amaranto (una promozione dalla C e 5 gol nell’ultimo campionato di B). Di sicuro un colpo di spessore, Liotti aveva altre proposte importanti ma l’Alessandria ha messo la freccia e si sta avvicinando al traguardo”.