Viola, prova di forza al Palacalafiore: Benevento ko e quarti conquistati

Difesa, ritmo e qualità dei singoli fanno la differenza contro una mai doma Miwa Energia Benevento

La Viola supera Benevento 90-77 e conquista l’accesso ai quarti di finale playoff, dove affronterà il Barcellona Basket con il fattore campo dalla propria parte. Una vittoria costruita con lucidità, alternando pressione difensiva, transizioni rapide e una circolazione di palla veloce ed efficace.

I neroarancio hanno avuto risposte importanti dai loro protagonisti. Maresca è stato il top scorer della serata con 19 punti, incontenibile in attacco e un muro in difesa. Fernandez, MVP del match, ha chiuso con 14 rimbalzi, 7 assist e 26 di valutazione, guidando la squadra con la solita regia intelligente. Decisivo anche il rientrante Laquintana, autore di 18 punti e di giocate capaci di entusiasmare il pubblico del Palacalafiore.

Uomo contro zona: la partita parte subito accesa

La gara parte subito accesa tra due squadre che giocano in maniera opposta, ma inizialmente in equilibrio. La Viola parte con la difesa a uomo, Benevento si sistema a zona.

Gli ospiti girano palla sugli esterni cercando di sfruttare l’arma del tiro da tre, mentre i neroarancio godono della regia intelligente di capitan Fernandez, bravo a leggere i movimenti dei compagni.

Laganà e Marini giocano bene i loro uno contro uno, Fiusco è sempre un’iniezione di grinta e qualità e dalla lunetta firma il 14-5. Benevento però non è venuta a guardare il Palacalafiore esultare: Acosta si esalta con una schiacciata, Murolo trova una bomba al tabellone e coach Cadeo chiama timeout sul 16-12.

La Viola prova ad allungare, ma la gara resta in equilibrio. Il primo quarto si chiude sul 21-16.

Il secondo quarto si apre all’insegna del rientrante Vanni Laquintana, che risponde con giocate eleganti al saluto rincuorato del pubblico di casa.

Marangon mette la sua solita energia sotto canestro, Clark lavora per tutto il campo. La Viola sale sul +12, 34-22, costringendo Benevento a rincorrere.

Coach Parrillo e i suoi le provano tutte, ma i neroarancio mantengono le distanze e chiudono la prima metà sul 41-33.

Benevento non molla, ma la Viola tiene il controllo

Al rientro dal riposo lungo Benevento torna con un piglio ancora più combattivo e prova in tutti i modi a tenere aperta la partita. Il canovaccio però non cambia. La Viola alterna transizioni rapide a una circolazione di palla veloce ed efficace, riuscendo con l’ausilio di un’ottima pressione difensiva a mantenere a distanza i campani.

Benevento è dura a morire. A un secondo dalla fine del terzo quarto, il fin troppo generoso Clark manda Murolo dalla lunetta: tre liberi segnati e punteggio sul 59-51.

Ultimo quarto caldo: Maresca e Fernandez chiudono i conti

Il punteggio è ancora in bilico e, come ogni play-off che si rispetti, l’ultimo quarto si apre subito caldissimo. Un fallo antisportivo fischiato contro gli ospiti accende gli animi, poi il botta e risposta da tre tra Murolo e Maresca fa esplodere il Palacalafiore.

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La partita è bellissima. Maresca è incontenibile in attacco e solido in difesa, Fernandez sforna assist e Laquintana segna, portando nuovamente il vantaggio in doppia cifra sul 73-60.

I campani provano a replicare con i soliti Murolo, autore di 17 punti, Acosta e Giacomi, che ne firma 15. Ma la superiorità dei singoli e del collettivo neroarancio non lascia speranze all’ottima Benevento.

Finisce 90-77. La Viola vola ai quarti, dove affronterà Barcellona Basket.