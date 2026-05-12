Minasi (Lega): ‘Falcomatà avvelena il clima elettorale con bugie e foto di 13 anni fa’

La Senatrice della Lega, Tilde Minasi, interviene in risposta alle recenti dichiarazioni social dell’ex sindaco e attuale consigliere regionale del Partito Democratico, Giuseppe Falcomatà, definendo il suo attacco al Ministro Matteo Salvini come “un concentrato di falsità e disperazione politica”.

«È profondamente inquietante constatare come Giuseppe Falcomatà, nel tentativo di recuperare un consenso ormai perduto, scelga la via della mistificazione e dell’odio, arrivando a utilizzare una fotografia del 2013 — di ben 13 anni fa — per screditare il Ministro Salvini. Un espediente puerile che qualifica lo spessore del suo attacco istituzionale e conferma la volontà di avvelenare una campagna elettorale che dovrebbe invece vertere sui contenuti e sul futuro della nostra città».

La Senatrice Tilde Minasi chiarisce immediatamente il punto centrale del post di Falcomatà:

«È un falso totale affermare che il Ministro Salvini abbia condizionato l’erogazione di fondi al colore politico della prossima amministrazione. Matteo Salvini è il Ministro che, più di ogni altro nella storia recente, ha dimostrato con i fatti — e non con i post — di amare la Calabria e Reggio Calabria. Falcomatà è ormai un professionista della bugia, abituato a costruire alibi per coprire i propri fallimenti e a scaricare le colpe su chiunque altro, preferibilmente sulle “amministrazioni precedenti”, dimenticando però di aver governato questa città per ben 12 anni».

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Pressione fiscale e infrastrutture

In merito alle accuse sulla pressione tributaria e sull’Autonomia Differenziata, Minasi replica con fermezza:

«Fa sorridere, se non fosse tragico per i cittadini, sentire Falcomatà parlare di pressione fiscale. Per anni ha promesso di diminuire i tributi locali senza mai muovere un dito, lasciando i reggini schiacciati da tasse altissime a fronte di servizi spesso inesistenti. Quanto all’autonomia, la sua è solo propaganda ideologica: la riforma mira a premiare l’efficienza, proprio quella che è mancata nella sua gestione amministrativa».

Infine, la Senatrice risponde nel merito delle opere pubbliche e della visione strategica del Governo:

«Sull’Alta Velocità e sulla Strada Statale 106 Falcomatà diffonde bufale colossali. Non c’è stato alcun taglio, al contrario: grazie all’impegno del Ministro Salvini, stiamo assistendo a una stagione di investimenti senza precedenti. L’attacco sull’utilizzo dei fondi di coesione per il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo “no” a prescindere».

Sviluppo e futuro del territorio

“Investire nel Ponte è una scelta politica coraggiosa e lungimirante: significa portare lavoro, ricchezza e modernità, proiettando finalmente la Calabria e la Sicilia nel futuro.