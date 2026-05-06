Falcomatà replica a Salvini: ‘Loro sono quelli della secessione e di Prima il Nord’

"E' già di per sé imbarazzante che un’istituzione della Repubblica, che dovrebbe rappresentare tutti, dica che darà tanti soldini se il prossimo sindaco sarà del suo stesso colore politico", le parole di Falcomatà

Matteo Salvini attacca, Giuseppe Falcomatà risponde. Ieri il ministro e vice premier aveva parlato dell’ex sindaco come di un primo cittadino ‘poco collaborativo e poco interessato’ a richiedere risorse per il territorio di Reggio Calabria, specie in relazione al Ponte sullo Stretto e le opere complementari.

A distanza di qualche ora, attraverso un post sui social, è arrivata la replica di Falcomatà.

“Ieri il Vice presidente del Consiglio e leader della Lega Nord è stato a Reggio per dire che darà tanti soldi al Comune se il sindaco sarà di centro destra e per lamentarsi della pressione tributaria in città.

Premesso che è già di per sé imbarazzante che un’istituzione della Repubblica, che dovrebbe rappresentare tutti, dica che darà tanti soldini se il prossimo sindaco sarà del suo stesso colore politico, fanno sorridere due cose.

La prima: viene qui a dire di voler dare tanti soldini quando è l’artefice dell’autonomia differenziata (anzi della “secessione”, come ancora la chiamano i suoi colleghi di partito) che di soldini – e soprattutto di diritti e opportunità – al Sud ne toglie un’infinità a vantaggio del nord.

Con la complicità di tutta la politica locale di destra, che non ha mosso un dito, anzi si è nascosta quando c’era da votare contro.

La seconda: viene a lamentarsi della pressione tributaria – che è dovuta al piano di riequilibro per via del debito prodotto durante la stagione di governo della destra – proprio lui che è uno dei principali esponenti di un governo che la pressione fiscale l’ha aumentata (cioè gli italiani col Governo Meloni pagano più tasse), ha aumentato il debito, mentre i salari sono diminuiti”.

Prosegue l’ex sindaco nella sua replica a Salvini.

A proposito, visto che mi pare sia ancora Ministro dei Trasporti ci sarebbe piaciuto conoscere il perché dei tagli fatti dal governo all’Alta Velocità proprio nel tratto calabrese, da Praia a Reggio Calabria, o perchè la SS106 sia ancora in quelle condizioni, o perchè non si parli di una rigenerazione della linea ferrata dell’area jonica dove ancora ci sono tratti a binario unico, o perchè i litorali colpiti dal maltempo siano ancora distrutti, o perchè i carburanti hanno raggiunto prezzi assurdi nonostante i promessi tagli alle accise.

O ancora perchè i soldi per il Ponte siano stati sottratti dai fondi della Coesione di Calabria e Sicilia, con pesanti tagli a tante opere importanti per lo sviluppo dei nostri territori.

Ma queste cose non mi sembra che gli siano state domandate da nessuno, nè dalla stampa, nè soprattutto dai candidati della sua lista e della sua coalizione. Mi pare ci sia molto da riflettere, ricordiamoci chi è Salvini, ricordiamoci che sono sempre loro, quelli di PRIMA IL NORD”, conclude Falcomatà.