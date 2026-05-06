Calabria, imprese colpite dal ciclone Harry: primi pagamenti a 48 ore dalla richiesta

"Anni fa simili pagamenti venivano corrisposti con tempi biblici, dopo mesi e mesi: noi, grazie ad una precisa strategia, lo abbiamo fatto in due giorni", affermano gli assessori Mancuso e Calabrese

“Ammontano a 1.274.060,40 euro le risorse che saranno erogate oggi a favore delle 70 imprese calabresi che hanno richiesto aiuti per far fronte ai danni causati dal violento ciclone Harry, che ha colpito il territorio regionale nello scorso mese di gennaio”.

Lo comunicano, in una dichiarazione congiunta, il vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici, Filippo Mancuso e l’assessore allo Sviluppo economico e Turismo, Giovanni Calabrese, sottolineando la tempestività dell’intervento messo in campo dalla Regione Calabria.

“A sole 48 ore dalla presentazione delle richieste sulla piattaforma di Fincalabra, dopo l’iter ordinario previsto dalla Protezione Civile – dichiarano Mancuso e Calabrese – siamo riusciti a erogare i ristori, garantendo un sostegno concreto e immediato alle imprese colpite. Anni fa simili pagamenti venivano corrisposti con tempi biblici, dopo mesi e mesi: noi, grazie ad una precisa strategia, lo abbiamo fatto in due giorni”.

Gli assessori evidenziano come la normativa vigente preveda un iter burocratico complesso, basato sull’anticipazione delle spese da parte dei beneficiari e sulla successiva rendicontazione per ottenere il rimborso.

“Si tratta di procedure che, in una situazione emergenziale, rischiano di rallentare la ripresa – spiegano –. Molte le imprese, messe in ginocchio dagli eventi, che non avevano la possibilità di anticipare le somme necessarie per ripartire.

Per questo motivo, la Regione ha scelto di intervenire con un modello più rapido ed efficace: ha sottoscritto un accordo con Fincalabra e attivato una piattaforma dedicata alla raccolta delle richieste riuscendo così a velocizzare i tempi di erogazione e a raggiungere in tempi record imprese appartenenti a diversi codici Ateco e titolari di concessioni balneari”.

“Solo due giorni fa si è aperta la fase di presentazione delle richieste e oggi siamo già in grado di erogare le risorse – aggiungono –. Un risultato che testimonia l’efficienza della macchina amministrativa regionale in una fase così delicata”.

Infine, lo sguardo è già rivolto ai prossimi interventi: “La Regione Calabria – concludono Mancuso e Calabrese – sta già lavorando per estendere le misure anche alle abitazioni principali e, successivamente, alle seconde case, con l’obiettivo di assicurare ristori tempestivi anche ai cittadini”.