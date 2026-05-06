Volley: Domotek in finale. La serie inizia stasera, obiettivo il ‘Triplete’

La Domotek torna in campo per inseguire un altro pezzo di storia. Questa sera, alle ore 20.30, i ragazzi di coach Polimeni affronteranno Belluno in gara 1 della finale che mette in palio la promozione in Serie A2.

Una sfida enorme. La prima tappa di un percorso che può consegnare alla società reggina un traguardo straordinario, dopo una stagione già entrata negli annali. La Domotek, infatti, ha già conquistato Coppa Italia e Supercoppa. Ora manca l’ultimo passo per completare un triplete che avrebbe il sapore dell’impresa.

Il rammarico del PalaCalafiore

Peccato, però, che una partita così importante non possa essere giocata nella vera casa della Domotek: il PalaCalafiore. Per i motivi già raccontati più volte, la grande sfida contro Belluno si disputerà al PalaBenvenuti, per l’occasione tutto esaurito. Una scelta obbligata che lascia inevitabilmente un pò di amarezza. Il PalaCalafiore sarebbe stato il palcoscenico ideale per una serata del genere.

Non solo per il valore sportivo della partita. Ma anche perché avrebbe potuto rappresentare l’occasione giusta per stabilire un nuovo record di presenze in un palazzetto che, nella sua storia, ha già vissuto pagine bellissime e indimenticabili dello sport reggino.

Il pubblico ci sarà, anche se in numero ridotto

La cornice sarà diversa, ma non cambierà la sostanza. La Domotek avrà comunque al proprio fianco il calore del pubblico reggino, seppur con numeri inevitabilmente più contenuti. Una spinta, però, che dovrà pesare e che potrà diventare un fattore dentro una serie tanto importante quanto delicata.

I reggini dovranno affrontare gara 1 con lo stesso atteggiamento mostrato durante tutta la stagione: concentrazione, fame e lucidità. L’impossibilità di giocare nella propria vera casa non dovrà togliere nulla. Anzi, dovrà diventare un motivo in più per cercare l’impresa.

Appuntamento alle 20.30 al PalaBenvenuti

Domotek-Belluno è molto più di una partita. È il primo atto della sfida che vale la Serie A2. È l’occasione per continuare a sognare. È il momento in cui Reggio Calabria può spingere ancora una volta i suoi ragazzi verso un traguardo storico. L’appuntamento è fissato per questa sera, alle ore 20.30, ripetiamo, al PalaBenvenuti. La Domotek va a caccia dell’ennesimo ingresso nella storia.