Domotek Volley, De Santis: ‘Domenica al PalaCalafiore per il sogno’

Ospite d’eccezione, all’interno del format nazionale “After Hours“, il programma condotto da Andrea Zorzi e Andrea Brogioni in onda su DAZN e Lega Volley c’è Saverio De Santis, libero della Domotek Reggio Calabria, che ha raccontato a microfoni accesi le emozioni, i rimpianti e le speranze di una stagione che non è ancora finita. Il tutto mentre il pullman della squadra viaggiava verso casa dopo la sconfitta in gara 2 della finale playoff contro Belluno.

Belluno? “A volte i dettagli fanno la differenza. Loro sono una grandissima squadra. C’è tanto rammarico perché eravamo 1-0 per noi, ma ormai l’abbiamo dimenticata. Torniamo in palestra per dare qualcosa in più che ci permetterà di raggiungere un sogno che Reggio Calabria vuole, e anche tutti noi compagni“.

Se gara 1 era stata una vittoria netta per 3-1 della Domotek tra le mura amiche, gara 2 ha visto il rovescio della medaglia, sempre con lo stesso punteggio ma a favore dei veneti. Qual è stato l’aspetto tecnico che ha fatto la differenza? De Santis è chiaro: “Loro hanno preparato la partita veramente molto bene e ci hanno dato del filo da torcere a muro, ci hanno toccato palloni tante volte, hanno difeso forte. Sono una squadra molto quadrata. Noi potevamo dare qualcosa in più in tutti i fondamentali. Non mi sento di dire che abbiamo perso per una determinata cosa: loro hanno dimostrato di essere migliori di noi. Complimenti a Belluno“.

La chiusura è tutta dedicata all’appuntamento decisivo. Gara 3, quella che vale la promozione o l’eliminazione, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 18.00 al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Di fronte, Domotek e Belluno, con il pubblico di casa pronto a spingere i propri beniamini. De Santis sorride. Il sogno è ancora lì, a un passo. E Reggio non vuole svegliarsi.