Calciomercato: il grande colpo del Monza. Arriva l’attaccante

Un testa a testa tra Simy e Mancuso vinto da quest’ultimo. Il Monza ha messo a segno il suo terzo grande colpo di questa sessione di calciomercato, ma qui parliamo di un giocatore di assoluto valore e che lo scorso anno con la maglia dell’Empoli è stato grande protagonista. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Leonardo Mancuso sarà colui che guiderà l’attacco dei brianzoli con un accordo raggiunto sulla base del prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 3 milioni di euro. Domani sarebbe il giorno delle visite mediche e quindi assai probabile che il centravanti, unico gol quest’anno in serie A nella storica vittoria dei toscani a Torino contro la Juventus, sia già a disposizione per sabato nel match contro la Reggina. L’attaccante ha già castigato due volte gli amaranto nella passata stagione, un gol all’andata ed uno al ritorno.

